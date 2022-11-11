Военные РФ заявили, что продвижение ВСУ за двое суток на отдельных направлениях не превысило 10 км

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Продвижение подразделений вооружённых сил Украины в районе реки Днепр за две суток не превысило десяти километров на отдельных направлениях, противник остановлен на удалении 30-40 километров от района переправ через водную преграду, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более 10 километров. Огнём российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что "барражирующими боеприпасами "Ланцет" и огнем реактивных систем залпового огня за сутки уничтожено три американских буксируемых гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника".

"Кроме того, на минных заграждениях подорвалось более 20 украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины", - сказал Конашенков.

При этом он отметил, что противник в течение минувшей ночи "попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра".

"По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 28 реактивных снарядов. Еще пять реактивных снарядов успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

10 ноября Конашенков сообщил, что российская группировка осуществляет манёвр на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр. "На Николаево-Криворожском направлении осуществляется манёвр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом", - сказал Конашенков.

О том, что российские войска в ближайшее время совершат манёвр для организации обороны в районе Херсона на левом берегу Днепра, сообщил ранее командующий российской группировкой войск в районе специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу. Доклад Суровикина показал 9 ноября телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

"Манёвр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр", - сказал Суровикин в докладе Шойгу.

18 октября Суровикин заявил, что по Херсону не исключены непростые решения. "Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений", - сообщил 18 октября Суровикин.