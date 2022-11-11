Минздрав рассмотрит вопрос о запрете абортов с 15 до 18 лет без согласия родителей беременной

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву РФ представить предложения о целесообразности запрета на проведение аборта несовершеннолетним с 15 лет без согласия родителей.

"Минздраву России (...) проработать вопросы и представить предложения (...) о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей (законных представителей)", - следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, предоставленного аппаратом вице-премьера.

Согласно информации из открытых источников, в соответствии со статьей 54 закона "Об основах охраны здоровья граждан РФ", сейчас несовершеннолетние в возрасте от 15 лет могут самостоятельно принять решение об аборте, для этого не требуется дополнительное разрешение.

Кроме того, вице-премьер поручила Минздраву РФ проработать вопрос об изменении возможности нахождения в одной палате женщин, планирующих прервать беременность, и женщин, лежащих на "сохранении" беременности.

"Минздраву России (...) проработать вопрос об изменении маршрутизации женщин, планирующих искусственное прерывание беременности, и женщин, сохраняющих беременность, в части совместного нахождения в палатах отделений медицинских организаций при госпитализации", - следует из протокола.

Как пояснили в секретариате вице-премьера, в настоящее время женщин, которые находятся на сохранении, и женщин, планирующих аборт, госпитализируют вместе в одну палату.

Также, согласно документу, Минздраву рекомендовано обновить клинические рекомендации по искусственному прерыванию беременности, в том числе дополнить их информационным блоком о негативных последствиях прерывания беременности для пациентов. А также, совместно с Минтрудом, разработать и утвердить порядок консультирования и анкетирования женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, а также принятия мер реагирования в зависимости от жизненной ситуации, выявленной по результатам анкетирования.

Кроме того, Голикова поручила проработать вопрос об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования и об изменении наименования листа информированного согласия на "лист сохранения беременности" вместо "лист прерывания беременности".

Соответствующие предложения необходимо внести до 1 февраля 2023 года.

Росздравнадзору, как следует из протокола, поручено совместно с органами исполнительной власти субъектов в сфере охраны здоровья принять меры в отношении конкретных медицинских организаций, допустивших несоблюдение требований законодательства при проведении абортов.

Минздраву совместно с Росздравнадзором рекомендовано проработать вопросы "об усилении мер ответственности за несоблюдение законодательства при предоставлении услуги по прерыванию беременности, в том числе нарушения регламента прерывания беременности (несоблюдение "дней тишины", отсутствие психологического доабортного консультирования, несоблюдение сроков прерывания беременности и так далее)".