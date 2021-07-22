В комитете Госдумы и в СПЧ отвергли идею вывода абортов из системы ОМС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Улучшить демографическую ситуацию в России поможет не предлагаемый Русской православной церковью вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования, а лишь создание в стране условий для возникновения у женщин желания рожать. Так считают в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, а также в Совете по правам человека.

"Бессмысленно ограничивать права на аборт! (...) Не рожают женщины по другой причине", - написала зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в твиттере.

Она упомянула данные Минздрава и Росстата о том, что за пять лет число абортов в России снизилось на одну треть. То есть, пояснила Пушкина, "у нас одновременно (!) сокращается число абортов и рождаемость".

В свою очередь зампред Совета при президенте РФ по правам человека Ирина Киркора заявила, что поддерживает идею улучшения демографии в России, но уверена в том, что вывод абортов из ОМС "не поможет нам в этом, а только создаст дополнительные проблемы".

"Появятся предложения, когда данную медицинскую услугу будут реализовывать дешевле, в антисанитарных условиях, это будет приводить к ужасным последствиям, когда женщина будет рисковать своей жизнью и здоровьем, здоровьем своих будущих детей. Мы не можем допустить таких трагедий", - сказала Киркора "Интерфаксу".

Она согласна с тем, что женщинам следует создать условия для желания рожать, даже когда семья неполная. "Но для этого нужно улучшить условия, реализовать ряд крупных мер социальной поддержки - как для каждого члена семьи, так и для ребенка в отдельности", - сказала Киркора.

Что предложили в РПЦ

В среду РПЦ предложила законодательно запретить врачам предлагать беременным аборты. Патриарх Кирилл утвердил итоговый документ X Общецерковного съезда по социальному служению, который, в частности, включает блок инициатив по улучшению демографии.

Также предлагается поэтапно вывести аборты по желанию женщины из системы ОМС - сначала, по примеру Германии, для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех случаев обращений женщин по их желанию.

В РПЦ также предложили ввести в дополнение к уже существующим мерам поддержки единовременную выплату женщинам из федерального бюджета при достижении 12-й недели беременности. Также предлагается обеспечивать женщину ежемесячно пособием с 12-й недели беременности до момента возникновения права на получение пособия по беременности и родам.

Помимо этого, участники общецерковного съезда призвали ввести на уровне федерального закона норму об обязательных УЗИ-визуализации и прослушивании сердцебиения плода для женщин, изъявивших желание сделать аборт.