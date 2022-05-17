Патриарх Кирилл предложил лишить частные клиники права проводить аборты

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой лишения частных клиник права на проведение искусственного прерывания беременности.

"Представляются важными предложения, которые звучат сейчас от законодателей - в частности, о прекращении совершения абортов в частных клиниках, благодаря чему точнее станут статистические данные, исчезнет стимул гнаться за прибылью за счет, простите, уничтожения детских жизней", - сказал патриарх во вторник с трибуны проходящих в Совете Федерации X Парламентских встреч.

Он призвал законодателей смелее подходить к вопросу защиты жизни, не обращая внимания на мнения, пугающие якобы ростом числа нелегальных операций. "Любые нелегальные действия должны получать достойный ответ", - заявил патриарх, выразив надежду, что правоохранительные органы позаботятся о том, чтобы вопросы здравоохранения оставались "в исключительном ведении профессионального медицинского сообщества, а не коммерсантов".

Патриарх Кирилл также обратил внимание парламентариев на то, что Гражданский кодекс России защищает право нерожденного наследника. По его мнению, эта законодательная норма может быть отредактирована таким образом, чтобы жизнь ребенка, будущего члена общества, защищалась законом с момента зарождения. "Удивительно - право наследования защищается, а право ребенка не защищается! Откуда это у нас, от какой культуры, от какой традиции?" - задал вопрос патриарх.