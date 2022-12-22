Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Голикова предложила ввести пониженный страховой взнос для тех, у кого работают подростки

Голикова предложила ввести пониженный страховой взнос для тех, у кого работают подростки
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Для популяризации трудоустройства несовершеннолетних подростков на принимающих их работодателей следует распространить пониженную ставку страхового взноса в 7,6%, заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я считаю, что для повышения "белой" занятости и для трудоустройства как раз молодых людей в возрасте 14-18 лет можно было бы рассмотреть о распространении на таких подростков, точнее, на работодателей, которые принимают таких подростков на работу, которые работают по договору или гражданско-правовому договору, пониженного страхового взноса 7,6%, как сейчас для студенческих отрядов будет, с 1 января 2023 года", - сказала Голикова на заседании Государственного совета.

В РоссииЧисло самозанятых несовершеннолетних в РФ с 2021 г. выросло почти в два разаЧитать подробнее

По ее словам, это позволит вывести данную занятость из "серой" зоны, в которой взносы не оплачиваются. "Сейчас не платится ничего, никакие тарифы, потому что это серая занятость и мы эту занятость не видим", - отметила Голикова.

Вице-премьер напомнила также о находящемся в Госдуме законопроекте, облегчающем процедуры для трудоустройства подростков, в частности, отменяющем необходимость получать от органов опеки разрешение на трудоустройство несовершеннолетних, за исключением детей-сирот. Документ (231551-8) был внесен в нижнюю палату парламента 9 ноября группой депутатов от фракции "Единая Россия".

Татьяна Голикова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава поселка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля

Военная операция на Украине

Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что линия фронта на Украине растянулась на 815 км

Военная операция на Украине

Генштаб РФ заявил о поражении 1,3 тыс. критически важных объектов на Украине в ходе СВО

Правительство РФ получило право выдавать аналог лицензий OFAC

Верховный суд РФ отказался восстановить деятельность сайта "Новой газеты"

Верховный суд РФ отказался восстановить деятельность сайта "Новой газеты"

Раненного в Донецке Рогозина доставили в больницу Ростова-на-Дону

Верховный суд ликвидировал Федерацию мигрантов России по иску Минюста

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации

"Русский антивоенный комитет в Швеции" признан нежелательным в России

Работать на новогодних каникулах будет каждый пятый россиянин

Работать на новогодних каникулах будет каждый пятый россиянин
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });