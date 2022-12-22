Голикова предложила ввести пониженный страховой взнос для тех, у кого работают подростки

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Для популяризации трудоустройства несовершеннолетних подростков на принимающих их работодателей следует распространить пониженную ставку страхового взноса в 7,6%, заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я считаю, что для повышения "белой" занятости и для трудоустройства как раз молодых людей в возрасте 14-18 лет можно было бы рассмотреть о распространении на таких подростков, точнее, на работодателей, которые принимают таких подростков на работу, которые работают по договору или гражданско-правовому договору, пониженного страхового взноса 7,6%, как сейчас для студенческих отрядов будет, с 1 января 2023 года", - сказала Голикова на заседании Государственного совета.

По ее словам, это позволит вывести данную занятость из "серой" зоны, в которой взносы не оплачиваются. "Сейчас не платится ничего, никакие тарифы, потому что это серая занятость и мы эту занятость не видим", - отметила Голикова.

Вице-премьер напомнила также о находящемся в Госдуме законопроекте, облегчающем процедуры для трудоустройства подростков, в частности, отменяющем необходимость получать от органов опеки разрешение на трудоустройство несовершеннолетних, за исключением детей-сирот. Документ (231551-8) был внесен в нижнюю палату парламента 9 ноября группой депутатов от фракции "Единая Россия".