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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Мэр Херсона заявил, что украинские силовики проводят "зачистки" в городе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Представители украинских спецслужб проводят "зачистки" на территории Херсона с целью выявления сторонников российской власти, сообщил журналистам глава эвакуированной администрации города Александр Кобец.

"Сейчас идет так называемая зачистка. Людям не разрешают быть в городе с наступлением темноты - с 17:00 до 8:00. И трудно представить, что делают правоохранительные органы, посещая организации, дома, квартиры тех, кто у них значится изменником или коллаборантом, или сочувствующим России... Там будет большая вакханалия. И отсутствие аккредитованных журналистов говорит о том, что там все будет вне правового поля", - сказал он.

Кобец считает, что первыми под ударом могут оказаться рядовые сотрудники коммунальных предприятий, которые остались в городе, чтобы обеспечить работу критически важной инфраструктуры.

"Информация о том, что там все отключено, это фейки. Отопление было включено, вода была, канализация работала, общественный транспорт работал... Остались работники коммунальных предприятий - машинисты, слесари, сварщики, водители. Они были обязаны обеспечивать функционирование всей критической инфраструктуры. (...) все они будут допрошены", - уверен Кобец.

По его словам, сотрудники администрации Херсона, а также руководители коммунальных предприятий города были эвакуированы из-за "реального риска быть уничтоженными в первую очередь". Все желающие жители также смогли уехать организованно или самостоятельно. "Я думаю, что около 40-50 тысяч человек осталось в Херсоне", - добавил Кобец.

Эвакуация с правого берега Днепра

Эвакуация из Херсона и других населенных пунктов на правом берегу Днепра была объявлена 18 октября. Причиной стали непрекращающиеся обстрелы города со стороны ВСУ, а также угроза разрушения дамбы Каховской ГЭС и затопления больших территорий. Люди могли выбраться из Херсона на левый берег Днепра на теплоходах и с помощью паромной переправы, организованной российскими военными.

По данным командующего Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения СВО Сергея Суровикина, всего с правого берега Днепра были эвакуированы более 115 тыс. человек. 11 ноября Минобороны России объявило о завершении вывода на левый берег военнослужащих и техники.

Сейчас продолжается эвакуация из населенных пунктов в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра, в том числе из городов Голая Пристань, Алешки, Новая Каховка, Каховка.

Херсон Украина
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