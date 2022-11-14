"Русагро" прогнозирует капзатраты в 2022 году на уровне 15-16 млрд рублей

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Русагро" ожидает капзатраты в 2022 году на уровне 15-16 млрд рублей и рассчитывает на такой же объем CAPEX в 2023 году без учета дополнительных инвестиций в случае приобретения активов.

"Мы ожидаем, что CAPEX составит 15-16 млрд рублей, что примерно равно тому объему CAPEX, который у нас был в среднем за последние несколько лет", - сказал финансовый директор "Русагро" Александр Тарасов на телефонной конференции.

"Если говорить о следующем годе, то предварительно мы видим похожий объем CAPEX, если не будет никаких дополнительных инвестиций, сделок, приобретений активов, если мы говорим о некоем органическом CAPEX, связанном с ростом эффективности производства", - отметил он.

В частности, компания реализует проект по расширению мощностей на масложировых заводах в Саратовской области и ряд других проектов, связанных с модернизацией существующих активов, напомнил Тарасов.

Ранее в 2022 году "Русагро" не озвучивала прогноз капзатрат на 2022 год, однако в мае прежний финдиректор компании отмечал, что планируемая CAPEX-программа была сокращена (в конце прошлого года CAPEX на 2022 год прогнозировался на уровне свыше 20 млрд рублей).

По итогам 2021 года CAPEX "Русагро" составил 13,8 млрд рублей, что оказалось самым низким показателем за последние пять лет. В 2017 году CAPEX составил 17,5 млрд рублей, в 2018 - 15,7 млрд рублей, в 2019 - 16,8 млрд рублей, в 2020 году - 14,2 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев 2022 года CAPEX "Русагро" составил 7,64 млрд рублей (в том числе в III квартале - 3 млрд рублей) против 8,82 млрд рублей годом ранее. Основные средства были вложены в сельскохозяйственное подразделение (2,26 млрд рублей) и мясное подразделение (2,8 млрд рублей). Инвестиции в масложировой бизнес составили 1,93 млрд рублей, в сахарный - 651 млн рублей.

"Русагро" - крупный производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. По итогам девяти месяцев 2022 года выручка группы выросла на 16%, до 182,03 млрд рублей, чистая прибыль упала в 26,5 раза на фоне переоценки стоимости биологических активов и курсовых разниц - до 1,34 млрд рублей с 35,42 млрд рублей годом ранее.