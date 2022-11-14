Хинштейн рассчитывает на скорое принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассчитывает, что Госдума сможет уже на следующей неделе принять во втором и третьем чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ.

Он сообщил, что его комитет завершил прием поправок ко второму чтению законопроекта. 21 ноября комитет проведет расширенное заседание с обсуждением этих поправок, и в комитете рассчитывают, что на следующей неделе "Госдума сможет рассмотреть пакет законопроектов во 2-м, а затем и в окончательном 3-м чтении".

В первом чтении законопроект № 217471-8 был принят 27 октября. В нем говорится о запрете пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах, кино, рекламе, в аудиовизуальных сервисах. Также предлагается включить в перечень информации, запрещенной к распространению среди детей, пропаганду и демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также информации, способной вызвать у детей желание сменить пол. Вводится новый состав, чтобы разделить понятия "демонстрация" и "пропаганда".