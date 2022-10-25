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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Дума рассмотрит пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды 27 октября

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Госдума в ближайший четверг рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, пропаганды педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн.

"Только что Совет Госдумы определил: наш пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой будет рассмотрен на заседании ГД в 1-м чтении уже в этот четверг, 27 октября", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале во вторник.

20 октября в Госдуму были внесены законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и штрафах за эти нарушения.

Согласно проекту закона (217471-8), нововведения коснутся: интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы.

Расширяется перечень запрещенной к распространению информации среди детей: пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также информации, способной вызвать у детей желание сменить пол. Вводится новый состав, чтобы разделить понятия "демонстрация" и "пропаганда".

Вводится обязательная платная подписка и дополнительные технические средства защиты доступа в теле- и радиовещании к контенту, запрещенному для детей, а также возрастная маркировка в промо-материалах этого контента.

Кроме того, расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Проектом закона запрещается пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, в том числе пропаганда педофилии, среди российских граждан, как взрослых, так и несовершеннолетних.

Соавторами инициатив выступили 390 депутатов, включая всех руководителей фракций и вице-спикеров.

Всего изменения коснутся пяти законов: № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; № 2124-I "О средствах массовой информации"; закон № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; закон № 38-ФЗ "О рекламе"; закон № 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии РФ".

Штрафы

Внесен также проект закона с поправками в Кодекс РФ (217472-8) об административных правонарушениях.

За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ вводятся штрафы: 50 тыс. руб. - 400 тыс. руб. - для граждан; 100 тыс. - 800 тыс. руб. - для должностных лиц; 800 тыс. - 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юридических лиц.

За нарушение запрета пропаганды педофилии: 200 тыс. - 800 тыс. руб. - для граждан; 400 тыс. - 2 млн руб. - для должностных лиц; 1 млн - 10 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

Запрет на демонстрацию ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков: 50 тыс. - 200 тыс. руб. - для граждан; 100 тыс. - 400 тыс. руб. - для должностных лиц; 800 тыс. - 4 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства проектом закона предусматривается административное выдворение за пределы РФ.

Госдума Александр Хинштейн
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