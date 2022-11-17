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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Сальдо запретил вывозить из Херсонской области спецтехнику и грузовики

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал распоряжение о запрете вывоза из региона спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования.

Документ опубликован в телеграм-канале областной администрации.

Запрет вводится c 15 ноября и до особого распоряжения. Контроль за перемещением спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования через блок-посты возложен на военную комендатуру и сотрудников Росгвардии и МВД.

"В исключительных случаях передвижение спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования за пределы Херсонской области допускается на основании распоряжения председателя Совета министров - правительства военно-гражданской администрации Херсонской области и при наличии пропуска (разрешения), выданного военным комендантом", - говорится в распоряжении.

Хроника 24 февраля – 17 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область Владимир Сальдо Росгвардия МВД
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