Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

В Кремле не наблюдают "стола переговоров" с Киевом

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле пока не наблюдают самого стола переговоров, а призыв к переговорам советуют адресовать Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал на брифинге сообщения СМИ о призыве французского лидера Эммануэля Макрона к председателю КНР Си Цзиньпину убедить Владимира Путина сесть за стол переговоров с украинской стороной. У Пескова спросили, нужно ли в свете формализованного отказа Киева от переговоров с Путиным сперва призвать вернуться за стол переговоров украинские власти.

"Безусловно. Пока, собственно, не наблюдаем стола переговоров", - ответил он.

Предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять пленных по формуле "всех на всех" он переадресовал Министерству обороны.

"У нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросом обмена - в первую очередь министерство обороны. И именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого", - заявил Песков.

На вопрос, есть ли у Кремля позиция по этому вопросу, он ответил, что ему "нечего сказать".

"Мы констатируем главное - что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны неоднократно излагалась президентом Зеленским, и свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции", - сказал также пресс-секретарь президента.

Комментируя намерения Эммануэля Макрона продолжать контакты с президентом Владимиром Путиным, чтобы искать способы добиться урегулирования, глава МИД Сергей Лавров назвал нереалистичными условия Киева для запуска переговоров. Он сказал, что обсудил это с самим Макроном на полях саммита G20 и напомнил ему, что "все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации".

Российская сторона "многократно устами президента подтверждала, что не отказывается от переговоров", добавил Лавров.

"И, если кто и отказывается, так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге, договариваться", - предупредил он.

Украина Дмитрий Песков Сергей Лавров МИД Кремль Франция Эммануэль Макрон Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Херсонской области сообщил, что Каховская ГЭС прекратила выработку энергии

Минфин выберет для расчета налогов котировку Urals от Argus или индекс СПбМТСБ

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов и экстремистов

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов и экстремистов

Лавров назвал слухами сообщения, что США готовят переговоры по Украине

Лавров назвал слухами сообщения, что США готовят переговоры по Украине

Движение автомобилей по Крымскому мосту закроют на полдня 16 ноября

Расширение производства микрочипов в РФ потребует инвестиций в 400-500 млрд руб.

Расширение производства микрочипов в РФ потребует инвестиций в 400-500 млрд руб.

Что произошло за день: понедельник, 14 ноября

Россия ввела санкции против Джима Керри и еще 99 граждан Канады

Россия ввела санкции против Джима Керри и еще 99 граждан Канады

Правительство Германии национализирует бывшую дочернюю компанию "Газпрома"

В СНБ США сообщили, что в Анкаре обсуждается обмен осужденными с РФ и ядерные риски

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });