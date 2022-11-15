В Кремле не наблюдают "стола переговоров" с Киевом

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле пока не наблюдают самого стола переговоров, а призыв к переговорам советуют адресовать Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал на брифинге сообщения СМИ о призыве французского лидера Эммануэля Макрона к председателю КНР Си Цзиньпину убедить Владимира Путина сесть за стол переговоров с украинской стороной. У Пескова спросили, нужно ли в свете формализованного отказа Киева от переговоров с Путиным сперва призвать вернуться за стол переговоров украинские власти.

"Безусловно. Пока, собственно, не наблюдаем стола переговоров", - ответил он.

Предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять пленных по формуле "всех на всех" он переадресовал Министерству обороны.

"У нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросом обмена - в первую очередь министерство обороны. И именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого", - заявил Песков.

На вопрос, есть ли у Кремля позиция по этому вопросу, он ответил, что ему "нечего сказать".

"Мы констатируем главное - что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны неоднократно излагалась президентом Зеленским, и свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции", - сказал также пресс-секретарь президента.

Комментируя намерения Эммануэля Макрона продолжать контакты с президентом Владимиром Путиным, чтобы искать способы добиться урегулирования, глава МИД Сергей Лавров назвал нереалистичными условия Киева для запуска переговоров. Он сказал, что обсудил это с самим Макроном на полях саммита G20 и напомнил ему, что "все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации".

Российская сторона "многократно устами президента подтверждала, что не отказывается от переговоров", добавил Лавров.

"И, если кто и отказывается, так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге, договариваться", - предупредил он.