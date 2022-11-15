Белый дом сообщил, что Бернс и Нарышкин обсуждали поддержание каналов связи

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин обсудили на встрече в Турции необходимость сохранения каналов связи между двумя странами. Об этом Bloomberg рассказал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Они обсудили сохранение открытыми каналов связи с Россией по вопросам, которые затрагивают будущее нашей безопасности. (...) На встрече в Анкаре речь шла об обычных каналах связи с Россией, которые остаются открытыми", - сказал он.

Он подчеркнул необходимость ведения диалога с Россией "во избежание каких-либо просчетов".

14 ноября CNN со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США сообщил, что Бернс и Нарышкин также обсуждали ситуацию с отбывающими заключение в России американскими гражданами и "ядерные риски".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 ноября отказался комментировать сообщения об этой встрече, а на следующий день заявил: "По содержанию этих переговоров нам нечего сказать".

Генсек ООН Антониу Гуттериш сказал, что Организация объединенных наций не участвует в этих переговорах, но приветствовал сам факт их проведения.

В октябре председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и начальник Генштаба Валерий Герасимов в телефонной беседе также договорились сохранять открытыми каналы связи между Вашингтоном и Москвой.