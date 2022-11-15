Мишустин заявил, что России удалось сохранить свой парк самолетов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Недружественные страны путем санкций в нарушение всех норм законности хотели "приземлить" российский воздушный флот, но Россия сумела сохранить свой парк самолетов, расширяет выпуск отечественной техники и развивает маршрутную сеть, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он сказал это на пленарном заседании форума "Транспорт России. Стратегия роста в новых условиях".

"Угрозы со стороны представителей недружественных стран были такого размаха, с которым не сталкивалась ни одна страна в мире. Они хотели приземлить наш воздушный флот. Лишить нас неба. И для этого пошли на грубейшие нарушения международных договоров, поправ все нормы законности, - отметил премьер. - Но мы сохранили парк самолетов. И сейчас расширяем выпуск отечественной техники. Одновременно развиваем маршрутную сеть, вводим новые направления".

По его словам, российский транспортный комплекс не только смог успешно противостоять всем основным вызовам, но и заложил фундамент для будущего роста.

Кроме того, продолжил Мишустин, недружественные государства попытались изолировать Калининградскую область и "оставить проживающих там людей без энергетики и продуктов питания". В этой ситуации российские власти в кратчайшие сроки увеличили в пять раз количество судов, задействованных для обеспечения связи региона с остальной страной.