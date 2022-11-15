Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Мишустин заявил, что России удалось сохранить свой парк самолетов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Недружественные страны путем санкций в нарушение всех норм законности хотели "приземлить" российский воздушный флот, но Россия сумела сохранить свой парк самолетов, расширяет выпуск отечественной техники и развивает маршрутную сеть, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В РоссииМинтранс ждет скорое завершение перевода всех самолетов в российский реестрЧитать подробнее

Он сказал это на пленарном заседании форума "Транспорт России. Стратегия роста в новых условиях".

"Угрозы со стороны представителей недружественных стран были такого размаха, с которым не сталкивалась ни одна страна в мире. Они хотели приземлить наш воздушный флот. Лишить нас неба. И для этого пошли на грубейшие нарушения международных договоров, поправ все нормы законности, - отметил премьер. - Но мы сохранили парк самолетов. И сейчас расширяем выпуск отечественной техники. Одновременно развиваем маршрутную сеть, вводим новые направления".

По его словам, российский транспортный комплекс не только смог успешно противостоять всем основным вызовам, но и заложил фундамент для будущего роста.

Кроме того, продолжил Мишустин, недружественные государства попытались изолировать Калининградскую область и "оставить проживающих там людей без энергетики и продуктов питания". В этой ситуации российские власти в кратчайшие сроки увеличили в пять раз количество судов, задействованных для обеспечения связи региона с остальной страной.

Михаил Мишустин Калининградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дума приняла закон об универсальном пособии для имеющих детей граждан и беременных

Дума приняла закон об универсальном пособии для имеющих детей граждан и беременных

Глава Херсонской области сообщил, что Каховская ГЭС прекратила выработку энергии

Минфин выберет для расчета налогов котировку Urals от Argus или индекс СПбМТСБ

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов и экстремистов

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов и экстремистов

Лавров назвал слухами сообщения, что США готовят переговоры по Украине

Лавров назвал слухами сообщения, что США готовят переговоры по Украине

Движение автомобилей по Крымскому мосту закроют на полдня 16 ноября

Расширение производства микрочипов в РФ потребует инвестиций в 400-500 млрд руб.

Расширение производства микрочипов в РФ потребует инвестиций в 400-500 млрд руб.

Что произошло за день: понедельник, 14 ноября

Россия ввела санкции против Джима Керри и еще 99 граждан Канады

Россия ввела санкции против Джима Керри и еще 99 граждан Канады
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });