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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Заседание Совета ОДКБ пройдет в том числе в рамках подготовки саммита РФ-Армения-Азербайджан

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированное на пятницу, пройдет в том числе в рамках подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это в том числе в рамках подготовки того саммита, который предстоит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он заметил, что инициатором заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ является Армения.

ОДКБ Россия Армения Азербайджан
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