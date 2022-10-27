Заседание Совета ОДКБ пройдет в том числе в рамках подготовки саммита РФ-Армения-Азербайджан

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированное на пятницу, пройдет в том числе в рамках подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это в том числе в рамках подготовки того саммита, который предстоит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он заметил, что инициатором заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ является Армения.