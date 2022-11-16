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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Военную подготовку в школьную программу включат только с согласия учителей и родителей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что курс начальной военной подготовки (НВП) будет внеурочным, в учебный план НВП может быть включена только с согласия педагогического и родительского сообщества.

"В федеральные основные образовательные стандарты включены элементы начальной военной подготовки в рамках предмета ОБЖ на базовом уровне для специализированных классов кадетских, казачьих. Дополнительно разработали курс внеурочной деятельности, включение которого в учебный план является решением педагогического коллектива и родителей", - сказал Кравцов на заседании Госдумы в среду, где проходит "правительственный час" с его участием.

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На прошлой неделе Кравцов заявил, что курс, включающий начальную военную подготовку, появится в школах в следующем учебном году.

"Курс будет уже со следующего года в школах. Сейчас он, действительно, готовится. До 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы со следующего года могут в своей работе использовать", - сказал министр.

В Минпросвещения позже уточнили, что модули, посвященные начальной военной подготовке, уже входят в программу учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". Во время уроков школьники обсуждают права и обязанности гражданина во время призыва и прохождения военной службы, изучают вопросы военно-профессиональной деятельности гражданина, оказания первой помощи.

В России этой весной началось обсуждение идеи вернуть в школы предмет НВП, отмененный в начале 1990-х годов.

13 сентября Кравцов отмечал, что НВП включена в школьный курс обучения Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), при этом Минпросвещения РФ готово обсуждать расширение и дополнение курса.

Сергей Кравцов Минпросвещения
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