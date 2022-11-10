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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Военная подготовка в российских школах будет включать полевые выезды

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В старших классах российской школы по программе основ военной подготовки будут предусмотрены полевые выезды, а сам предмет будет обязательным, сообщила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

"Вчера вечером на мой запрос в министерство просвещения я получила официальный ответ, в котором говорится, что предмет "Военная подготовка" будет обязательным для преподавания в школах", - сказала Лантратова в четверг журналистам.

По ее словам, в ответе Минпросвещения указывается, что "с пятого по десятый класс будут преподаваться основы военной подготовки, а в десятом классе даже специальные полевые выезды".

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Это, как заявила Лантратова, "реакция на многочисленные обращения родительского сообщества, которые были написаны в адрес нашей фракции".

Она также сообщила, что, по мнению лидера фракции "Справедливая Россия - за Правду" Сергея Миронова, преподавать этот предмет должны, в том числе, и участники специальной военной операции. "Это поможет решить вопрос трудоустройства тех, кто возвратится после окончания СВО", - считает депутат.

Накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что курс, включающий начальную военную подготовку, появится в школах в следующем учебном году: "Курс будет уже со следующего года в школах. Сейчас он, действительно, готовится. До 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы со следующего года могут в своей работе использовать".

В свою очередь в пресс-службе министерства просвещения сообщили, что планируется "закрепить получение соответствующих знаний школьниками на уровне Федеральных основных образовательных программ". Так, в проекте федеральной программы учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" представлено два варианта программ, один из которых ориентирован на профильные кадетские классы, уточнили в пресс-службе.

Там напомнили, что сегодня модули, посвященные начальной военной подготовке, уже входят в программу учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". Во время уроков школьники обсуждают права и обязанности гражданина во время призыва и прохождения военной службы, изучают вопросы военно-профессиональной деятельности и оказания первой помощи.

В России этой весной вновь стали обсуждать идею вернуть в школы предмет НВП, отмененный в начале 1990-х годов.

13 сентября Кравцов отмечал, что НВП включена в школьный курс обучения Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), при этом Минпросвещения РФ готово обсуждать расширение и дополнение курса.

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