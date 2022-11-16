Решетников предложил расширить допустимые лимиты долга для внесудебного банкротства граждан

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает увеличить вдвое - с 500 тысяч рублей до 1 млн рублей - максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке через многофункциональный центр (МФЦ).

Об этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил на совещании президента с членами правительства.

"Мы предлагаем расширить и сам диапазон долга, при котором возможно внесудебное банкротство. максимальную планку предлагаем повысить с 500 тысяч рублей до 1 млн, а минимальную предлагаем понизить с 50 тысяч рублей до 25 (тысяч рублей - ИФ)", - сказал он.

Министр также высказал предложение сократить с 10 до 5 лет срок, после истечения которого, человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству.

Процедура внесудебного банкротства появилась в России с 1 сентября 2020 года. Воспользоваться ей могут лица, имеющие непогашенные обязательства на сумму 50-500 тысяч рублей, в отношении кого исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию.

За девять месяцев 2022 года были завершены 3647 таких процедур, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). По итогам аналогичного периода годом ранее их было 2799, но первые оконченные процедуры появились только после 1 марта 2021 года.

По словам Решетникова, внесудебным банкротством с момента его появления воспользовалось порядка 12 тысяч граждан, с долгами 4,2 млрд рублей. Из них 2,8 млрд рублей должникам уже списано, сказал он.