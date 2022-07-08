Россияне стали на треть чаще проходить процедуру списания долгов через банкротство

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Суды в первом полугодии 2022 года признали несостоятельными 121 313 человек и индивидуальных предпринимателей (ИП), это на 37,8% больше чем за аналогичный период прошлого года, по внесудебной процедуре через многофункциональные центры (МФЦ) такой статус получили 2933 гражданина (прирост 32,2%), свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

Рост показателей является следствием большей информированности граждан о существовании процедур банкротства и стремления к ним прибегать, действия сторонних кредиторов сказываются на статистике незначительно. Дело в том, что в МФЦ только сами граждане могут их инициировать, и по их же инициативе в 95% случаев начинаются банкротные судебные процессы.

Статус банкрота в судебной процедуре личной несостоятельности за все время его существования с 1 октября 2015 года по 30 июня 2022 года получили 596 426 граждан.

"В абсолютном значении число банкротств граждан достигло уже весьма внушительных величин, что говорит о том, что институт состоялся и пользуется спросом", - говорит руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

Через внесудебную процедуру до конца прошли 6254 гражданина с момента ее запуска в сентябре 2020 года. При этом растет доля ситуаций, когда человеку удается инициировать внесудебный процесс личного банкротства: в первом полугодии 2022 года доля возбуждений к числу поданных заявлений выросла с 47% до 58% по сравнению с прошлогодними показателями.

Большую долю отказов на первоначальном этапе запуска упрощенной процедуры чиновники объясняли тем, что заявители не отвечали обязательным требованиям. Упрощенная процедура доступна для тех, кто имеет непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей и в отношении кого исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю.

"Информированность граждан об этой процедуре растет. В первый месяц ее работы, мы видели, что количество отказов составляло около 80%. В январе 2021 уже чуть больше половины, а в мае нынешнего года уже менее 40%", - заявил журналистам первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Процедура личной несостоятельности практически всегда заканчивается аннулированием задолженности. Она рассматривается как важная социальная функция выхода из сложной жизненной ситуации, иногда обозначается термином Fresh Start.

При этом количество корпоративных банкротств в РФ в первом полугодии 2022 года выросло до 5191, это на 5,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Открытых конкурсных производств в апреле-июне, то есть после объявления моратория на банкротства, оказалось на 4,8% больше (2647), чем за аналогичные месяцы 2021 года, а число введенных судами процедур наблюдения упало на 23,7% до 1703.

Количество уведомлений кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве должников рухнуло в 8,1 раз до 993 во втором квартале 2022 года и в 2 раза до 8080 по итогам первого полугодия 2022 к таким же периодам 2021.

Введение моратория на статистике скажется позднее. Сейчас в большинстве случаев конкурсные производства открываются в делах о банкротстве, возбужденных до введения моратория, напомнил журналистам первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

"Мораторий не применяется к лицам, в отношении которых на день его введения возбуждено дело о банкротстве, согласно закону. Во втором квартале 2022 года мы увидели переход в конкурсное производство компаний, ранее находившихся в наблюдении, длящимся в среднем семь месяцев. Падение числа банкротств, то есть открытых конкурсных производств, можно ожидать, начиная с IV квартала 2022 года, вслед за сокращением числа наблюдений", - считает Юхнин.

В январе-июне 2022 года конкурсные кредиторы инициировали 68,5% процедур банкротства (74,5% в первом полугодии 2021 года). Чаще стала выступать заявителям в делах о банкротстве ФНС РФ - в 23,7% дел (годом ранее - 15,6%). Сами должники делали в первом полугодии это реже - в 7,4% дел (было 9,3%).

От моратория на банкротства отказались 18 722 компании.

Полугодовой мораторий на банкротства, инициированные кредиторами в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных, правительство РФ ввело с 1 апреля 2022 года. В число проблемных застройщиков, по данным "Федресурса", на 1 апреля вошла 821 компания и один индивидуальный предприниматель.