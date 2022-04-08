Число обанкротившихся россиян превысило полмиллиона

Количество корпоративных банкротств в России в I квартале выросло на 6,4%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россияне активно пользуются судебным и внесудебным способами личного банкротства для освобождения от долгов: число граждан-банкротов в России превысило 537 тыс. человек к 1 апреля 2022 года, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Суды за время существования судебной процедуры личного банкротства с 1 октября 2015 года признали несостоятельными 529303 гражданина, включая индивидуальных предпринимателей. Во внесудебном порядке через многофункциональные центры (МФЦ) такой статус получили (после его введения с 1 сентября 2020 года) 7757 граждан.

Число граждан, которые решили воспользоваться той или иной процедурой банкротства, продолжает расти.

По данным "Федресурса", в первом квартале 2022 года суды признали банкротами 54190 граждан. Это на 33,6% больше, чем за тот же период 2021 года. Однако темпы роста числа банкротств резко снизились: в первом квартале 2021 года прирост числа банкротств к аналогичному кварталу 2020 года составил 81,4%.

"Замедление темпов роста (судебных дел о личном банкротстве - ИФ) объясняется тем, что эффект низкой базы - небольшого количества процедур на старте в октябре 2015 года - практически себя исчерпал. В абсолютном значении годовые приросты количества новых банкротов все еще весьма высоки", - отмечает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов связывает снижение темпов прироста числа банкротов с общей стабилизацией эпидемической обстановки и, как следствие, улучшением финансового положения граждан в сравнении с разгаром пандемии COVID-19. Однако он обращает внимание на то, что тенденция роста в количественном выражении сохраняется, а это говорит об актуальности применения судебной процедуры гражданами.

В подавляющем большинстве случаев граждане начинают процедуру судебного банкротства по собственной инициативе (94,9% возбужденных дел в первом квартале 2022 года, 95,3% - в первом квартале 2021 года).

МФЦ в январе-марте 2022 года опубликовали 1285 сообщений о возбуждении внесудебных процедур банкротства граждан, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом доля граждан, чьи заявления были отклонены, снизилась с 54% до 45%. В первые месяцы после запуска процедуры внесудебного банкротства доля возвратов заявлений доходила до 80%.

За все время действия этого механизма были завершены 4937 процедур, прекращены 54. Общий размер задолженности граждан, сумевших добиться начала внесудебного банкротства, составил 2,68 млрд рублей. По итогам уже завершенных процедур гражданам списали 1,72 млрд рублей долгов.

Корпоративные банкротства

Как следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе", количество корпоративных банкротств в РФ в первом квартале 2022 года составило 2544. Число введенных судами процедур наблюдения в январе-марте 2022 года снизилось на 4,9%, до 1824 к соответствующему периоду 2021 года.

В первом квартале 2022 года кредиторы опубликовали 7120 сообщений о намерении обратиться в суд с заявлениями о банкротстве, что на 8,9% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

Значительно выросла доля случаев, когда инициатором введения процедуры банкротства выступает Федеральная налоговая служба. Если в первом квартале 2021 года ФНС была заявителем в 14,4% дел, то в 2022-м - в 23,3%. Соответственно снизилась доля конкурсных кредиторов - до 68,9% с 76,5%. Должники в первом квартале 2022 года выступали инициаторами собственного банкротства в 7,3% дел (8,5% годом ранее), работники - в 0,6% дел (было 0,5%).

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов связывает рост процедур конкурсного производства с отлагательным эффектом "ковидного" моратория на банкротства, который закончился в начале 2021 года. "Дела о банкротстве, возбужденные еще в период 2021 года, по которым были введены процедуры наблюдения, только сейчас переходят в конкурсное производство. Но даже видя такой отлагательный эффект, сейчас количество корпоративных банкротств не достигает показателей первого квартала "доковидного" 2019 года", - сообщил он журналистам. По сравнению с январем-мартом 2019 года количество корпоративных банкротств в первом квартале 2022 года на 13,4% меньше, свидетельствует статистика "Федресурса".

Между тем с 1 апреля 2022 года в РФ введен новый полугодовой мораторий на банкротства. По мнению руководителя "Федресурса" Алексея Юхнина, он будет способствовать значительному сокращению числа новых решений судов о признании компаний несостоятельными. "За это время должники и кредиторы смогут договориться о реструктуризациях, оценить влияние экономической ситуации на бизнес, определиться с необходимостью банкротства", - считает он.