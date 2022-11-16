Путин поддержал изменение правил внесудебной процедуры банкротства

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения Минэкономразвития об изменении правил внесудебной процедуры банкротства: расширение круга лиц, которым она будет доступна, и предельных лимитов долга.

"Все предложения поддерживаю. Поэтому прошу вас реализовать их как можно быстрее", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

До этого министр экономического развития Максим Решетников озвучил предложение вдвое - с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей - увеличить максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке через многофункциональный центр (МФЦ). При этом минимальную планку, при которой такая процедура доступна, он предложил понизить с 50 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

Еще одно предложение - сократить вдвое - с 10 до 5 лет срок, после истечения которого человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству.

Кроме того, Минэкономразвития предложило упростить доступ к процедуре внесудебного банкротства для пенсионеров и граждан с небольшими доходами. Министерство предлагает разрешить пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них, а другим гражданам - через семь лет.

Сейчас внесудебное банкротство недоступно для ряда граждан, поскольку они получают доходы и исполнительное производство приставы не завершают.

Банк России тоже поддержал инициативу Минэкономразвития. "Мы активно работали вместе с Минэкономразвития, и мы все предложения поддерживаем", - сообщила в ходе совещания председатель Банка России Эльвира Набиуллина.