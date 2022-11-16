Поправки о праве ЦБ согласовывать закупку иностранного ПО для банков принят в I чтении

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который даст Банку России право согласовывать планы кредитных организаций по переходу на отечественное программное обеспечение.

Законопроект № 164428-8 в июле внесла в палату группа депутатов и сенаторов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым.

"Законопроект позволит Банку России обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению технологической независимости на значимых объектах критической информационной инфраструктуры организаций кредитно-финансовой сферы", - говорится в пояснительной записке проекту.

ЦБ будет также согласовывать планы банков по переходу на преимущественное применение российского программного обеспечения и их заявки на согласование закупок иностранного программного обеспечения и услуг, с ним связанных, на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, в соответствии с порядком, установленным правительством по согласованию с Банком России.

В отзыве комитета Госдумы по финансовому рынку на документ отмечается, что реализация закона потребует от ЦБ заблаговременной разработки нормативного акта правительства. "В этой связи обращаем внимание на необходимость представления в комитет указанного проекта нормативного акта до рассмотрения проекта федерального закона во втором чтении", - говорится в заключении.