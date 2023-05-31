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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Дума приняла закон об обязанности банков согласовывать с ЦБ закупку ПО и IT-оборудования

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который даст Банку России право согласовывать планы кредитных и некредитных финансовых организаций по переходу на закупку отечественного программного обеспечения (ПО), а также закупок радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования.

Законопроект № 164428-8 был внесен в парламент в июле 2022 года группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым. В мае 2023 года документ был доработан комитетом по финансовому рынку.

Как следует из законопроекта. для обеспечения непрерывности оказания банковских и финансовых услуг ЦБ наделяется полномочиями согласовывать планы кредитных и некредитных финансовых организаций по переходу на преимущественное использование российского программного обеспечения. Ко второму чтению в законопроект была включена необходимость согласовывать также и закупки отечественной радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Банк Россия Госдума Анатолий Аксаков Николай Журавлев
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