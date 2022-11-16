Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов провайдера "Дом.ру"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных петербургских пользователей интернет-провайдера "Дом.ру" и учтет, что данных от компании об инциденте в ведомство пока не поступало.

"Согласно изменениям в законодательстве о защите персональных данных, с 1 сентября 2022 года оператор, допустивший утечку, в течение суток обязан уведомить об этом Роскомнадзор. По состоянию на 18:00 16 ноября 2022 года от владельца сервиса "Дом.ру" такое уведомление в Роскомнадзор не поступило. Указанное обстоятельство будет учтено при проведении проверки", - сообщили в РКН в ответ на запрос "Интерфакса".

С начала 2022 года произошло не менее 90 крупных утечек персональных данных. В свободный доступ попали более 300 млн записей с личной информацией граждан. Скомпрометированы не только фамилия, адрес и телефон, но и медицинские данные, информация о поведенческих особенностях людей. В настоящее время по фактам этих утечек проводятся проверки в соответствии с законодательством, добавили в ведомстве.

Телеграм-канал "Утечки информации", который ведет основатель и технический директор DeviceLock DLP Ашот Оганесян, сообщил, что вечером 15 ноября в открытый доступ были выложены данные пользователей "Дом.ру" из Санкт-Петербурга. В двух текстовых файлах содержатся данные юридических и физических лиц, в том числе ФИО; адрес; ИНН; и банковские реквизиты юрлиц; дата рождения; телефон.

Служба безопасности "Дом.ру" проводит внутреннее расследование этой информации, сообщили в пресс-службе компании.