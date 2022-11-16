Мобилизованные и их семьи смогут пожаловаться на "Госуслугах" на задержки выплат

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - На портале Госуслуг открыта форма обратной связи по мерам поддержки мобилизованных, сообщает пресс-служба Минцифры.

"Если военнослужащие или их родственники вовремя не получают положенные меры поддержки, сообщить об этом можно через Госуслуги. Принимаются обращения по поводу как федеральных, так и региональных выплат и льгот", - говорится в сообщении.

Обратиться могут мобилизованные, добровольцы, военнослужащие по контракту, демобилизованные и члены семей военнослужащих.

Минцифры обещает переправить жалобу в профильное ведомство, где его рассмотрят в течение семи дней.

В конце октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что ведется мониторинг того, как осуществляются выплаты мобилизованным. В рамках рабочей группы Координационного совета этим занимается Минфин совместно с Минобороны.