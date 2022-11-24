Минобороны открыло горячую линию по денежному обеспечению мобилизованных и добровольцев

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ открыло горячую линию по вопросам финансового обеспечения мобилизованных и добровольных участников военной операции на Украине, сообщили в российском военном ведомстве.

"Для оперативного информирования граждан из числа мобилизованных (добровольцев) в рамках специальной военной операции по вопросам расчетов денежного довольствия в Едином расчетном центре министерства обороны Российской Федерации открыта горячая линия", - заявили в Минобороны РФ.

Свой вопрос можно задать по телефону 8 (800) 737-7-737 или электронной почте erc@mil.ru, сказали в ведомстве.