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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Минобороны открыло горячую линию по денежному обеспечению мобилизованных и добровольцев

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ открыло горячую линию по вопросам финансового обеспечения мобилизованных и добровольных участников военной операции на Украине, сообщили в российском военном ведомстве.

"Для оперативного информирования граждан из числа мобилизованных (добровольцев) в рамках специальной военной операции по вопросам расчетов денежного довольствия в Едином расчетном центре министерства обороны Российской Федерации открыта горячая линия", - заявили в Минобороны РФ.

Свой вопрос можно задать по телефону 8 (800) 737-7-737 или электронной почте erc@mil.ru, сказали в ведомстве.

Хроника 24 февраля – 24 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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