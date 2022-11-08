Минобороны заявило, что 195 тысяч руб. будут минимальной суммой довольствия мобилизованных

В ноябре выплаты начнутся досрочно, с 8 ноября, далее они будут начинаться с 10-го числа каждого месяца

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей, заявил журналистам представитель финансового блока Минобороны Сергей Микищенко. По его словам, ежемесячные выплаты для сержантов и офицеров будут больше.

"Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч рублей", - сказал он.

"К примеру, командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона - около 243 тысяч рублей", - продолжил Микищенко.

По его словам, деньги мобилизованным будут начисляться на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы.

"Военнослужащим, проходившим службу с 1 по 31 октября будет начислено денежное довольствие с 10 по 20 ноября, - сообщил представитель Минобороны. - Минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь".

"К настоящему времени все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы. В текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября", - заверил Микищенко.

По просьбе военнослужащего денежное довольствие сможет получать его семья.

"Денежное довольствие военнослужащего зачисляется на его расчетный счет, который военнослужащий представил. По желанию военнослужащего денежное довольствие может быть перечислено его родственникам, для этого военнослужащему необходимо оформить доверенность. Кроме того, существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий. Но это решение военнослужащий принимает самостоятельно и сам оформляет дополнительную банковскую карту", - сообщил он.

"Денежное довольствие военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, облагается подоходным налогом так же, как и у всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту", - сообщил он.

Однако, социальная выплата, установленная президентом, в размере 158 тысяч рублей подоходным налогом не облагается.

"На примере военнослужащего в звании рядового, призванного в рамках частичной мобилизации на должность мотострелка, из полагающихся ему 195 тысяч рублей - 158 тысяч не будут облагаться налогом, а оставшиеся 37 тысяч будут облагаться подоходным налогом в 13%, - объяснил Микищенко. - Если говорить о денежном довольствии командира взвода в звании лейтенанта, которое составит около 225 тысяч рублей, то социальная выплата в размере 158 тысяч рублей не облагается налогом, а около 68 тысяч рублей за звание, должность командира взвода и выслугу лет облагается налогом в 13%".

В соответствии с приказом Минобороны могут осуществляться дополнительные выплаты к денежному довольствию военнослужащих, призванных по мобилизации: ежемесячная надбавка за особые условия военной службы, ежемесячная надбавка за особые достижения.

"Указом президента РФ определено, что, начиная с 21 сентября 2022 года, всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей, - сказал Микищенко. - Данная выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач".

Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября.