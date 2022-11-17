Песков сказал, что речи о бессрочном продлении "зерновой сделки" не шло

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия в рамках работы по продлению "зерновой сделки" получила от ООН заверения по вопросу обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; он также сообщил, что речи о бессрочном продлении сделки не шло.

"Да, безусловно, есть заверения от ООН о том, что работа по обеспечению экспорта российского продовольствия и удобрений будет финализирована", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, были ли учтены ранее высказывавшиеся Москвой озабоченности по реализации "зерновой сделки".

Песков констатировал, что "эта работа ООН имеет свои результаты".

"Есть заявления от США, Великобритании и ЕС об изъятиях в режиме санкций для российских экспортеров продовольствия и удобрений. Это - важное продвижение, и эта работа будет финализирована с тем, чтобы полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы, которые на этом пути стояли", - добавил он.

При этом Песков, комментируя пролонгацию соглашения, отметил, что речи о бессрочном продлении "зерновой сделки" не было.

Ранее в четверг сообщалось, что зерновая сделка продлена на 120 дней.