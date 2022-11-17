Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Генсек ООН сообщил о согласии всех сторон продлить "зерновую сделку"

Генсек ООН сообщил о согласии всех сторон продлить "зерновую сделку"
Антониу Гутерриш
Фото: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Все участники черноморской зерновой инициативы - Россия, Турция и Украина - договорились продлить эту сделку, заявил в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Я приветствую договоренность всех сторон о продлении Черноморской зерновой инициативы, чтобы способствовать безопасной навигации при экспорте зерна, продовольствия и удобрений с Украины", - говорится в заявлении Гутерриша, опубликованном на сайте ООН.

По словам генсека, зерновая инициатива необходима для снижения цен на продовольствие и удобрения, а также для предотвращения глобального продовольственного кризиса. Гутерриш добавил, что эта черноморская сделка "продолжает демонстрировать важность осторожной дипломатии в контексте поиска многосторонних решений".

Он также подчеркнул, что в ООН "привержены работе по устранению препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России".

Ранее в четверг в Киеве сообщили, что соглашение договорились продлить на 120 дней.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.

С 1 августа, когда была начата работа в рамках "зерновой инициативы", и по сегодняшний день Украина экспортировала более 11 млн тонн агропродукции в 38 стран.

ООН Антониу Гутерриш Украина Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 17 ноября

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Российские космонавты начинают серию выходов в открытый космос

Более 11 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках "зерновой сделки"

Более 11 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках "зерновой сделки"
Пандемия коронавируса

Недельные показатели заболеваемости COVID-19 в мире выросли впервые за осень

Недельные показатели заболеваемости COVID-19 в мире выросли впервые за осень

Глава МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти по "Дружбе"

В НАТО заявили о спокойной реакции на инцидент с падением ракеты в Польше

В НАТО заявили о спокойной реакции на инцидент с падением ракеты в Польше
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });