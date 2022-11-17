Генсек ООН сообщил о согласии всех сторон продлить "зерновую сделку"

Антониу Гутерриш Фото: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Все участники черноморской зерновой инициативы - Россия, Турция и Украина - договорились продлить эту сделку, заявил в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Я приветствую договоренность всех сторон о продлении Черноморской зерновой инициативы, чтобы способствовать безопасной навигации при экспорте зерна, продовольствия и удобрений с Украины", - говорится в заявлении Гутерриша, опубликованном на сайте ООН.

По словам генсека, зерновая инициатива необходима для снижения цен на продовольствие и удобрения, а также для предотвращения глобального продовольственного кризиса. Гутерриш добавил, что эта черноморская сделка "продолжает демонстрировать важность осторожной дипломатии в контексте поиска многосторонних решений".

Он также подчеркнул, что в ООН "привержены работе по устранению препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России".

Ранее в четверг в Киеве сообщили, что соглашение договорились продлить на 120 дней.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.

С 1 августа, когда была начата работа в рамках "зерновой инициативы", и по сегодняшний день Украина экспортировала более 11 млн тонн агропродукции в 38 стран.