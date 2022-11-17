В МИД РФ пообещали, что Москва изучит решение суда Нидерландов по MH17

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона изучит решение нидерландского суда по MH17, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Будем изучать это решение. Во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение, поэтому после изучения этого юридического документа мы будем готовы это прокомментировать", - сказал он на брифинге в четверг.

Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать появившиеся сообщения о том, что суд в Нидерландах подтвердил выводы о том, что ракета, сбившая самолет MH17, была российского производства.

Крушение малайзийского "Боинга" над Донбассом

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, пущенной из ЗРК "Бук". Год назад была объявлена принадлежность этого "Бука": по данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске, которая была передана ополченцам Донбасса.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малазийского авиалайнера на востоке Украины.