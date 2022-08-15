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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Суд в Нидерландах 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении малайзийского "Боинга"

Суд в Нидерландах 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении малайзийского "Боинга"
Реконструкция обломков MH17 в Рейене, Нидерланды
Фото: Piroschka van de Wouw - Pool/Getty Images

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Суд в Нидерландах в середине ноября вынесет вердикт по делу о крушении самолета Boeing-777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сообщают в понедельник западные СМИ.

Заседание, на котором суд огласит свое решение, назначено на 17 ноября.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

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В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, пущенной из ЗРК "Бук". Год назад была объявлена принадлежность этого "Бука": по данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске, которая была передана ополченцам Донбасса.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малайзийского авиалайнера на востоке Украины.

Итоги эксперимента по моделированию катастрофы малайзийского "Боинга-777"

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Руководитель пресс-службы концерна Валерий Ярмоленко и генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков (слева направо) на пресс-конференцииОсколки поражающих элементов, полученные в ходе эксперимента концерна "Алмаз-Антей"Фрагмент корпуса самолета, обстрелянного ракетой зенитного комплекса "Бук-М1"Руководитель пресс-службы концерна Валерий Ярмоленко и генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков (слева направо) во время презентации итогов экспериментаСоветник генерального конструктора ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" Михаил Малышевский во время пресс-конференцииФрагмент обшивки экспериментального самолета, полученный в ходе натурного эксперимента концерна "Алмаз-Антей"
Руководитель пресс-службы концерна Валерий Ярмоленко и генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков (слева направо) на пресс-конференции
Нидерланды Boeing-777 MH17
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