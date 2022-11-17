В Москве назвали политически мотивированным решение суда Гааги по делу MH17

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В российском МИД не считают беспристрастным вердикт суда в Гааге по уголовному"делу МН17", который заочно приговорил к пожизненному лишению свободы россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

"Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов", - говорится в заявлении министерства.

17 ноября Окружной суд Гааги признал Гиркина, Дубинского и Харченко причастными к крушению пассажирского самолета Malaysia Airlines в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года. Четвертый подсудимый - россиянин Олег Пулатов - судом оправдан. Виновных суд приговорил к пожизненным срокам и выплате 16 млн евро семьям погибших.

Как считают в МИД, "как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии".

"Несмотря на то, что наша страна не является стороной данного процесса, голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе. Суду же была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами. Как мы видим, голландская Фемида справилась со своим заданием", - говорится в заявлении МИД.

Как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, "на протяжении всего процесса суд находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный итог разбирательства". "Очевидно и то, что Нидерланды, инициировав параллельно споры по "делу МН17" против нашей страны на других площадках, просто не могли допустить на национальном уровне какого-либо иного приговора, кроме обвинительного, поскольку в таком случае рассыпались бы их аргументы в международных форматах", - отмечается в заявлении.

"Об объективности и беспристрастности в подобных условиях говорить не приходится", - считают на Смоленской площади.

В крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в небе над Донецком погибли 298 человек. Расследование причин катастрофы проводила совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, пущенной из ЗРК "Бук". Позднее была объявлена принадлежность этого "Бука": по данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске, которая была передана ополченцам Донбасса.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. В суде ни один из них не присутствовал, но в процессе участвовали адвокаты Пулатова.

Фигуранты дела могут обжаловать решение суда в течение двух недель.