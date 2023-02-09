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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Песков отверг заявления о возможном участии Путина в отправке "Бука" в Донбасс

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Заявления международной следственной группы о том, что президент Владимир Путин мог лично принять решение об отправке в Донбасс "Бука", из которого, предположительно, был сбит рейс MH17, не имеют оснований, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Россия не принимала никакого участия в этом расследовании. Соответственно, мы не можем принимать эти результаты. Тем более, никаких обоснований для этих заявлений не было обнародовано", - сказал он на брифинге.

Комментируя представленную следствием запись телефонного разговора между, предположительно, Путиным и бывшим главой Луганской народной республики Игорем Плотницким, Песков указал, что в ней ничего не говорится о вооружениях.

"Мы знаем, что была опубликована запись предположительного телефонного разговора, которая стала публичной. В которой ни слова не говорится ни о каких вооружениях даже, если предположим, что этот разговор мог быть настоящим - здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции. Но там не говорится ни слова о вооружениях. Иных разговоров никто не публиковал, - разъяснил он. - Поэтому ничего сказать здесь невозможно".

Совместная следственная группа (JIT, ССГ), которая расследует обстоятельства крушения Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого над Донбассом, сообщила на пресс-конференции в Гааге о возможном участии Путина в отправке комплекса "Бук" в Донбасс. Там же была представлена запись, по версии как утверждает следствие, разговора Путина и Плотницкого в 2017 году.

Также JIT сообщила, что расследование приостановлено за отсутствием новых возможностей. Дело пока не закрыто.

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