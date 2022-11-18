В МИД РФ заявили, что России не о чем говорить с США по вопросу Украины

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Говорить с США по Украине не о чем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, по Украине с ними просто не о чем говорить", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, запланированы ли контакты с США по Украине.

По его словам, если украинская тема возникает в контактах, то "в жанре взаимного направления сигналов". "Диалога, и тем более переговоров просто не может быть, учитывая радикальную противоположность позиций", - сказал замглавы МИД РФ.