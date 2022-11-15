Лавров назвал слухами сообщения, что США готовят переговоры по Украине

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Москве неизвестно о том, что США готовят переговоры по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет сообщений о том, что американцы переговоры готовят: эти слухи постоянно всплывают и с таким же успехом потом исчезают, мы на это уже не реагируем", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Мы хотим увидеть конкретные свидетельства того, что Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании Зеленского и объяснении ему, что так продолжаться не может, что это не в интересах украинского народа", - добавил он.

Он отметил, что 20-минутное выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите "Группы двадцати", которое транслировалось в записи, свидетельствует о том, что "никаких западных советов он пока не слушает".