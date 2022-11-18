Всетатарский общественный центр внесен в федеральный перечень экстремистских организаций

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Минюст России включил в федеральный перечень экстремистских организаций запрещенный в России Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану в пятницу.

"14 ноября 2022 года ВТОЦ включен в федеральный перечень экстремистских организаций Министерства юстиции России, и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 15 января 2021 года на основании материалов УФСБ России по Татарстану прокуратурой республики в Верховный суд РТ направлено исковое заявление о ликвидации ВТОЦ в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 10 июня 2022 года Верховный суд Татарстана исковое заявление прокуратуры удовлетворил. 14 сентября 2022 года решение суда о ликвидации Регионального всетатарского общественного движения - Всетатарский общественный центр вступило в законную силу.

По информации регионального УФСБ, с 2019 по 2022 годы активисты ВТОЦ привлекались к административной ответственности за высказывания экстремистского характера на публичных мероприятиях. А ранее, в 2012 году, один из лидеров этой организации был осужден за распространение экстремистских материалов в интернете.