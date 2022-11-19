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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Расследовать взрыв на Сахалине будут следователи центрального аппарата СКР

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Расследованием взрыва в доме на Сахалине займется центральный аппарат Следственного комитета РФ (СКР), сообщает в субботу телеграм-канал ведомства.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России", - говорится в сообщении.

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Ранее в СКР сообщили о возбуждении дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Днем 19 ноября прогремел взрыв в пятиэтажном доме в поселке городского типа Тымовское (райцентр Тымовского района), в угловом подъезде обрушились пять этажей. По последним данным, погибли девять человек, всего в подъезде проживало 33 человека.

Под обломками нашли семерых пострадавших, в их числе один сотрудник МЧС (получил травму при разборе завалов), их доставили в местную центральную районную больницу.

Администрация Тымовского городского округа предварительной причиной взрыва в пятиэтажном доме называет неправильную эксплуатацию и хранение газовых баллонов.

Сахалин СКР
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