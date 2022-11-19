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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Семьям погибших при взрыве газа в доме в Тымовском выплатят по 1 млн рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Семьям погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме поселка Тымовское выплатят по 1 млн рублей, сообщил в субботу губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Семьям погибших окажем содействие с похоронами, выделим деньги каждой семье по федеральному стандарту - по 1 млн рублей на каждого погибшего", - заявил он.

Глава региона сообщил, что взамен утраченного жилья жителям дома купят квартиры в этом же населенном пункте, "постараемся как можно быстрее это сделать". Пока им предложат временное жилье, "сейчас в основном все проживают у родственников".

"Что касается немедленной помощи, то предусмотрены денежные средства по 30 тыс. рублей от муниципалитета, будем, наверное, выдавать их завтра (20 ноября - ИФ). И сейчас определяемся, какую сумму выделит областной бюджет, чтобы можно было купить новую мебель, потому что все утрачено у людей", - сказал Лимаренко.

Позже он написал в своем телеграм-канале, что пострадавшим при взрыве газа в пятиэтажке в Тымовском выплатят по 400 тыс. рублей, семьям, потерявшим жилье, - по 500 тыс. рублей.

По его данным, в воскресенье полиция начнет выдавать необходимые справки по потере документов и оперативно поможет их восстановить.

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Как сообщалось, днем 19 ноября прогремел взрыв в пятиэтажном доме в поселке городского типа Тымовское (райцентр Тымовского района), в угловом подъезде обрушились пять этажей. Всего в подъезде проживало 33 человека.

Под обломками обрушенной части дома нашли девятерых погибших, из них четверо - дети.

Семерых пострадавших, в их числе один сотрудник МЧС (получил травму при разборе завалов), доставили в местную центральную районную больницу. Продолжаются поиски.

Администрация Тымовского городского округа предварительной причиной взрыва в пятиэтажном доме называет неправильную эксплуатацию и хранение газовых баллонов.

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