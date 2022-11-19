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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Глава Сахалинской области сообщил о девяти погибших при взрыве газа в жилом доме

Глава Сахалинской области сообщил о девяти погибших при взрыве газа в жилом доме
На месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине
Фото: Дмитрий Черепанов/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В результате взрыва газа в многоквартирном доме в Сахалинской области погибли девять человек, сообщил в субботу губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Погибших уже девять, из них четверо детей. Одного человека сейчас еще ищем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что трое погибших - дети в возрасте 8, 10 и 12 лет.

Лимаренко написал позже в своем телеграм-канале, что, как минимум, двое человек остаются под завалами разрушенной взрывом газа части дома. "Пока все пострадавшие не будут найдены, поиски останавливать не будем", - отметил он.

Днем 19 ноября прогремел взрыв в пятиэтажном доме в поселке городского типа Тымовское (райцентр Тымовского района), в угловом подъезде обрушились пять этажей. Всего в подъезде проживало 33 человека.

Под обломками обрушенной части дома нашли семерых пострадавших, в их числе один сотрудник МЧС (получил травму при разборе завалов), их доставили в местную центральную районную больницу. Администрация Тымовского городского округа предварительной причиной взрыва в пятиэтажном доме называет неправильную эксплуатацию и хранение газовых баллонов.

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в доме и гибели людей по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

В Тымовском в Доме культуры организован пункт временного размещения для жителей дома. Там организованы спальные места, есть горячее питание, вода и другие нужные людям вещи.

Сахалин Валерий Лимаренко
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