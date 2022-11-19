Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в пятиэтажке на Сахалине

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении имущества возбуждено после обрушения на Сахалине подъезда пятиэтажного жилого дома в результате взрыва бытового газа, сообщает в субботу телеграм-канал Следственного комитета России (СКР).

"В следственном управлении СК России по Сахалинской области по факту обрушения части жилого дома по ул. Библиотечной в п.г.т. Тымовское возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ)", - говорится в сообщении.

На место происшествия вылетели глава регионального следственного управления и следователи-криминалисты, отметили в ведомстве. Число погибших и пострадавших уточняется, добавили там.

Как сообщалось, взрыв прогремел в угловом подъезде, обрушилось пять этажей. Причиной ЧП мог стать неисправный газовый баллон.

В результате взрыва, по разным данным, погибли от 2 до 4 человек, от 10 до 16 пострадали. В настоящее время продолжается разбор завалов и поиски людей.