Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Устоявшие при взрыве газа подъезды дома на Сахалине обследуют на пригодность проживания

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Один подъезд, где произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме сахалинского поселка Тымовское, разрушен, остальные три - обследуют на безопасность проживания в них, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства в субботу.

Тем временем МЧС РФ привлекло своих психологов для работы с пострадавшим жителям пятиэтажки, где накануне произошел взрыв бытового газа.

"Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим. Продолжается разбор завалов и поиск людей", - сообщила пресс-служба министерства в субботу.

Сотрудниками МЧС организована работа оперативного штаба по сбору и обработке информации, добавили в пресс-службе. Также на место происшествия уже прибыла оперативная группа ГУ МЧС России по Сахалинской области.

К ликвидации последствий ЧП привлечены порядка 80 человек и 20 единиц техники.

В РоссииСемьям погибших при взрыве газа в доме в Тымовском выплатят по 1 млн рублейЧитать подробнее

Как сообщалось, днем 19 ноября прогремел взрыв в пятиэтажном доме в поселке городского типа Тымовское (райцентр Тымовского района), в угловом подъезде обрушились пять этажей. Всего в подъезде проживало 33 человека.

Под обломками обрушенной части дома нашли девятерых погибших, из них четверо - дети.

Семерых пострадавших, в их числе один сотрудник МЧС (получил травму при разборе завалов), доставили в местную центральную районную больницу. Продолжаются поиски еще одного человека.

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в доме и гибели людей по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Администрация Тымовского городского округа предварительной причиной взрыва в пятиэтажном доме назвала неправильную эксплуатацию и хранение газовых баллонов.

Сахалин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 5,4 тыс. человек

Глава Сахалинской области сообщил о девяти погибших при взрыве газа в жилом доме

Глава Сахалинской области сообщил о девяти погибших при взрыве газа в жилом доме

Число жертв взрыва газа в пятиэтажке на Сахалине выросло до восьми

Число погибших при взрыве в многоэтажном доме на Сахалине выросло до семи

Что случилось этой ночью: суббота, 19 ноября

В подмосковном многоквартирном доме взорвался газ

Три человека погибли при обрушении пятиэтажки на Сахалине

Взрыв газа произошел в жилом доме в Сахалинской области

Минобороны РФ сообщило о плановых полетах стратегической авиации на Дальнем Востоке

Минобороны РФ сообщило о плановых полетах стратегической авиации на Дальнем Востоке

Минюст расширил списки иноагентов

Минюст расширил списки иноагентов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });