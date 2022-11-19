Устоявшие при взрыве газа подъезды дома на Сахалине обследуют на пригодность проживания

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Один подъезд, где произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме сахалинского поселка Тымовское, разрушен, остальные три - обследуют на безопасность проживания в них, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства в субботу.

Тем временем МЧС РФ привлекло своих психологов для работы с пострадавшим жителям пятиэтажки, где накануне произошел взрыв бытового газа.

"Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим. Продолжается разбор завалов и поиск людей", - сообщила пресс-служба министерства в субботу.

Сотрудниками МЧС организована работа оперативного штаба по сбору и обработке информации, добавили в пресс-службе. Также на место происшествия уже прибыла оперативная группа ГУ МЧС России по Сахалинской области.

К ликвидации последствий ЧП привлечены порядка 80 человек и 20 единиц техники.

Как сообщалось, днем 19 ноября прогремел взрыв в пятиэтажном доме в поселке городского типа Тымовское (райцентр Тымовского района), в угловом подъезде обрушились пять этажей. Всего в подъезде проживало 33 человека.

Под обломками обрушенной части дома нашли девятерых погибших, из них четверо - дети.

Семерых пострадавших, в их числе один сотрудник МЧС (получил травму при разборе завалов), доставили в местную центральную районную больницу. Продолжаются поиски еще одного человека.

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в доме и гибели людей по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Администрация Тымовского городского округа предварительной причиной взрыва в пятиэтажном доме назвала неправильную эксплуатацию и хранение газовых баллонов.