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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Подачу газа в дома Всеволожского района Ленобласти восстановят до конца 19 ноября

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Подача газа во Всеволожском районе Ленинградской области будет восстановлена до конца 19 ноября, следует из сообщения губернатора региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

"В течение часа шесть ГРС (газораспределительных станций - ИФ), отключенных из-за пожара на газопроводе, будут переведены на резервную нитку снабжения. После этого газовые службы в течение 4 часов восстановят подачу газа в котельные и жилые дома Всеволожского района", - говорится в сообщении.

Ранее в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" сообщили журналистам, что газовики завершают переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов после разрыва с возгоранием магистрального газопровода во Всеволожском районе.

В 18:19 на месте пожара было объявлено о ликвидации открытого горения, сообщила пресс-служба МЧС России.

Ленинградская область
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