Пожарные ликвидировали открытое горение на газопроводе под Петербургом

Пожар на газопроводе в Ленинградской области Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Открытое горение на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области потушено, сообщила пресс-служба МЧС России в субботу.

"В 18:19 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Ранее в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" сообщили журналистам, что газовики завершают переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов после разрыва магистрального газопровода во Всеволожском районе.

В газотранспортной компании отметили, что в субботу в 15:32 по Москве во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782 км произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово - Ленинград" с возгоранием. Пострадавших нет, заверили в "трансгазе".

Участок был оперативно отключен. Аварийная бригада ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" была направлена к месту разрыва, ведется подготовка к восстановительным работам.

"Завершается переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов", - отметили в дочерней компании "Газпрома".

По информации пресс-службы управления СКР по Ленинградской области, в связи с возгоранием организована доследственная проверка по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Проверку также проводит прокуратура региона.