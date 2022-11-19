МЧС сообщило, что к возгоранию газопровода под Петербургом привела разгерметизация

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - На газопроводе, загоревшемся во Всеволожском районе Ленинградской области, произошла разгерметизация, сообщил в субботу МЧС России.

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных было установлено, что произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что информация о ЧП поступила в экстренные службы в 15:25.

Пожарные обеспечивают локализацию очага возгорания, сообщил в субботу губернатор региона Александр Дрозденко. "По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Дрозденко также проинформировал, что давление на магистральном газопроводе снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

По данным правительства Ленинградской области, в настоящее время выгорают остатки газовой смеси в трубе газопровода.

"По информации газовых служб, автоматика на магистральном подземном газопроводе сработала штатно - давление газа снижено", - говорится в телеграм-канале правительства.

В телеграм-канале Следственного комитета РФ сообщается, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

Прокуратура Ленинградской области организовала в связи с инцидентом проверку.