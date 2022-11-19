Пожарный поезд подключится к тушению пожара на газопроводе под Петербургом

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительную технику направили для тушения загоревшегося во Всеволожском районе Ленинградской области газопровода, сообщает в субботу губернатор региона Александр Дрозденко.

"На место возгорания газопровода выехал пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, газопровод перекрыт. Аварийные бригады приступят к ремонту после выгорания остатков газовой смеси.

Дрозденко отметил, что распространение огня в лесополосе в зоне ЧП маловероятно: его территория отдалена от горящей магистрали.

В правительстве Ленинградской области в свою очередь заверили, что отключение газа в частном секторе Всеволожска из-за возгорания газопровода не планируется.

По информации пресс-службы управления СКР по Ленинградской области, в связи с возгоранием организована доследственная проверка по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Проверку также проводит прокуратура региона.

Ранее в субботу пресс-служба МЧС РФ сообщила, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошла разгерметизация газопровода с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет.

Давление на магистральном газопроводе снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

По информации газовых служб, автоматика на магистральном подземном газопроводе сработала штатно - давление газа снижено.