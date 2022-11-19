Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Пожарный поезд подключится к тушению пожара на газопроводе под Петербургом

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительную технику направили для тушения загоревшегося во Всеволожском районе Ленинградской области газопровода, сообщает в субботу губернатор региона Александр Дрозденко.

"На место возгорания газопровода выехал пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, газопровод перекрыт. Аварийные бригады приступят к ремонту после выгорания остатков газовой смеси.

Дрозденко отметил, что распространение огня в лесополосе в зоне ЧП маловероятно: его территория отдалена от горящей магистрали.

В правительстве Ленинградской области в свою очередь заверили, что отключение газа в частном секторе Всеволожска из-за возгорания газопровода не планируется.

В РоссииМЧС сообщило, что к возгоранию газопровода под Петербургом привела разгерметизацияЧитать подробнее

По информации пресс-службы управления СКР по Ленинградской области, в связи с возгоранием организована доследственная проверка по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Проверку также проводит прокуратура региона.

Ранее в субботу пресс-служба МЧС РФ сообщила, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошла разгерметизация газопровода с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет.

Давление на магистральном газопроводе снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

По информации газовых служб, автоматика на магистральном подземном газопроводе сработала штатно - давление газа снижено.

Ленинградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Взрыв на Крымском мосту

Надвижка всех пролетов автодорожной части Крымского моста завершена

МЧС сообщило, что к возгоранию газопровода под Петербургом привела разгерметизация

Пожар на газопроводе под Петербургом начался после взрыва

Взрыв на Крымском мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после остановки из-за ремонта

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после остановки из-за ремонта

В Москве назвали провокацией отказ Лаврову в участии в заседании СМИД в Польше

В Москве назвали провокацией отказ Лаврову в участии в заседании СМИД в Польше

На месте обрушения подъезда дома на Сахалине завершили разбор завалов

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 5,4 тыс. человек

Глава Сахалинской области сообщил о девяти погибших при взрыве газа в жилом доме

Глава Сахалинской области сообщил о девяти погибших при взрыве газа в жилом доме

Число жертв взрыва газа в пятиэтажке на Сахалине выросло до восьми

Число погибших при взрыве в многоэтажном доме на Сахалине выросло до семи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });