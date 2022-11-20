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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В "Росэнергоатоме" сообщили о пятнадцати ударах ВСУ по ЗАЭС с начала дня

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины продолжили в воскресенье обстрел территории АЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"По последним данным, было 15 прилетов за сегодняшний день, они начали в 9:15 по Москве. Вчера было 12 прилетов. Ущерб есть, и примерно понятен их "интерес" - по объектам инфраструктуры, по которым они бьют", - сказал он. По предварительной информации, обстрел велся из артиллерии.

Накануне Карчаа сообщил о возобновлении обстрела территории АЭС после затишья с конца сентября.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства.

Энергодар Запорожская область Запорожская АЭС Росэнергоатом Ренат Карчаа ВСУ
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