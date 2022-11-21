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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

На Запорожской АЭС принимаются дополнительные меры безопасности

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона принимает дополнительные меры для безопасности Запорожской АЭС в Энергодаре, в частности, для защиты сухого хранилища ядерных отходов, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Мы этим занимаемся. Принимаются меры посредством дополнительных инженерно-строительных конструкций, которые создадут некую подушку безопасности для сухого хранилища ядерных отходов. Конечно, мы об этом думаем и усилия предпринимаем", - сказал Карчаа, отвечая на вопрос о возможности создать дополнительную защиту от обстрелов.

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По его словам, отдельные объекты станции нуждаются в восстановительных работах после последних обстрелов. Особое напряжение вызывают удары вблизи сухого хранилища ядерных отходов и мест хранения свежего ядерного топлива и радиоактивных материалов. Кроме того, повреждены надземные переходы между зданиями.

"Разделение объектов атомной станции на критически важную инфраструктуру и вспомогательную, к сожалению, очень условно. Ущерб, который может быть нанесен вспомогательной инфраструктуре, может повлечь очень серьезные проблемы и для критически важной. Это очень опасная игра - успокаивать себя тем, что удары не нанесены по критически важной инфраструктуре", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, ВСУ возобновили удары по ЗАЭС 19 ноября после 1,5-месячного перерыва. Энергоблоки они не повредили, но были попадания по вспомогательным системам обеспечения. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с призывом незамедлительно прекратить обстрелы.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работают два из них, но только на подачу тепла для Энергодара.

Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются.

ЗАЭС Ренат Карчаа Росэнергоатом
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