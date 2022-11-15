Число погибших при обстреле белгородского Шебекина выросло до трех человек

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил о третьем человеке, погибшем после обстрела города Шебекино.

"В результате обстрела города Шебекино пострадали 5 человек. Двое из них погибли на месте, трое доставлены в больницу - двое в тяжелом состоянии, один в средней степени тяжести. Несмотря на все усилия медицинского персонала, женщина 80-ти лет скончалась", - написал Иконников в своем телеграм-канале.

Он добавил, что еще двое пострадавших остаются на лечении: один в реанимации в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней степени тяжести в отделении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в больницу были доставлены трое пострадавших в результате обстрела Шебекина.

"У мужчины 35-ти лет осколочные ранения рук и ног, у женщины 80-ти лет проникающие ранения грудной клетки, а также осколочные ранения рук и ног. У женщины 37-ми лет рваные раны бедра и пальцев ног", - уточнил Гладков.

До этого сообщалось, что в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших - мужчина и женщина и трое пострадавших.

По данным губернатора, снаряды попали в двухэтажный жилой дом. "Повреждены кровля и отопление. В двух соседних двухэтажных домах ударной волной выбиты окна. Поясню: в 50 метрах от домов находится школа. Никаких стратегически важных объектов нет. Также снарядами повредило газовую трубу. Аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий", - написал губернатор в телеграм-канале.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В ряде приграничных населенных пунктов введен режим ЧС.