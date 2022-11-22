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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

В ОНК Мордовии заявили об отсутствии жалоб от осужденной баскетболистки Грайнер

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная на девять лет по делу о наркотиках и отбывающая наказание в исправительной колонии №2 в Мордовии, не обращалась с жалобами к общественникам, сообщила "Интерфаксу" во вторник заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии республики Людмила Резяпкина.

"Жалоб, обращений от нее не поступало", - сказала собеседница агентства.

Ранее адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков сообщили, что Грайнер начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии.

Московский областной суд в октябре признал законным наказание в девять лет колонии общего режима, назначенное Грайнер Химкинским городским судом Подмосковья в августе 2022 года.

Вместе с тем апелляционный суд удовлетворил представление гособвинения и пересчитал время нахождения Грайнер под стражей, зачтенное в срок наказания, как день в СИЗО за полтора в колонии вместо дня за день, как это было сделано судом первой инстанции в приговоре. После пересчета времени нахождения в СИЗО Грайнер остается провести в колонии порядка восьми лет.

Американка была признана виновной в незаконном хранении без цели сбыта наркотических веществ, а также их контрабанде в значительном размере.

Согласно фабуле дела, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка, в багаже у нее обнаружили гашишное масло. В суде баскетболистка частично признала вину и пояснила, что не имела умысла нарушать закон и взяла с собой наркотики по невнимательности из-за плохого самочувствия. По ее словам, картриджи, содержащие медицинскую марихуану, были выписаны ей в США врачом как обезболивающие.

Возможность обмена

Американские официальные лица неоднократно заявляли о намерении добиваться освобождения и возвращения Грайнер на родину. Президент США Джо Байден отправлял ей письмо со словами поддержки. В западных СМИ появлялась информация о вынесении на обсуждение вопроса об обмене баскетболистки, а также осужденного в России за шпионаж гражданина США и ряда других государств Пола Уилана на россиянина Виктора Бута.

26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы обменов могут обсуждаться в режиме тишины и информационной изоляции. "Все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ведутся ли сейчас какие-то переговоры о возможном обмене Грайнер.

Грайнер - двукратная олимпийская чемпионка, член сборной США по баскетболу, в России до задержания играла за екатеринбургский клуб УГМК.

Мордовия Бриттни Грайнер
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