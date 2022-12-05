Блинкен сообщил об активных усилиях по возвращению в США Грайнер и Уилана

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Представители США активно контактируют с российской стороной, добиваясь освобождения осужденных в России баскетболистки Бриттни Грайнер и бывшего морпеха Пола Уилана, заявил телеканалу CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы не останавливаемся на достигнутом, с тех пор, как выдвинули свое предложение несколько месяцев назад. Мы активно работали в течение этих многих месяцев, пытаясь сдвинуть дело с мертвой точки, - сказал глава Госдепартамента. - Мы занимаемся этим на регулярной основе. И я твердо намерен вернуть наших людей домой. Мы не остановимся, пока не сделаем этого".

В администрации президента Джо Байдена не раз заявляли о намерении добиться освобождения и возвращения в США осужденных в России сограждан. В июле Блинкен говорил, что США несколько недель тому назад сделали Москве существенное предложение, которое может содействовать освобождению Уилана и Грайнер, и о постоянных контактах по теме обмена. В Москве подтверждали, что переговоры ведутся, но неоднократно выступали против публичных заявлений об этом процессе.

В СМИ сообщалось, чтоб обсуждается освобождение Грайнера и Уилана на осужденного в США предпринимателя Виктора Бута.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Американец вины не признал, но обжаловать приговор не стал. Он отбывает срок в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.

Грайнер, которая играет за екатеринбургский клуб УГМК, была задержана по прилете в Москву в феврале 2022 года по обвинению в контрабанде гашишного масла. В суде она заявила, что наркотики ей прописали американские врачи, она знала, что в Россию их ввозить нельзя, но положила в багаж случайно. Химкинский городской суд и Мособлсуд признали ее виновной и приговорили ее к девяти годам колонии. Сейчас она также находится в колонии в Мордовии.

В середине ноября замминистра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил, что торговец оружием Виктор Бут есть в потенциальном списке на обмен осужденными с США.

Суд в США в 2012 году приговорил Бута к 25 годам тюрьмы, признав виновным в попытке продать леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных. Бут вину отрицает и заявляет, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.