Мазепин сообщил о готовности развивающихся платить за удобрения в юанях

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Развивающиеся страны готовы оплачивать импорт удобрений из России в юанях, чтобы избежать проблем, связанных с расчетами в валютах, "токсичных" для российских поставщиков из-за санкций, сообщил президенту Владимиру Путину совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин.

"Есть три основных момента - это фрахтование судов, страхование и платежи. Потому что сегодня банки являются супербольшой преградой - небольшой юрист, сидя в банке, может заблокировать любые сделки. Мы в последнее время научились уже не работать с евро и долларом. Мы, например, Бразилии уже продаем удобрения в расчетах с юанем", - сказал Мазепин.

"Надеемся, что когда-то страны БРИКС введут свою валюту или национальные валюты для того, чтобы мы вообще пользовались рублями. Но так как сегодня юань имеет наибольшую ликвидность, то развивающиеся страны готовы платить в юанях, и это для нас облегчает (ситуацию - ИФ). Потому что хождение евро и доллара для нас запрещено, хотя компании не находятся под санкциями, под санкциями находились владельцы данных компаний", - сказал Мазепин президенту.

Он напомнил: "Все владельцы (из-за санкций - ИФ) либо вышли уже из бизнеса, либо уменьшили свою долю, как я, до неконтрольной".

На этой же встрече Путин поддержал просьбу "Уралхима" попросить ООН и Африканский союз о содействии в разблокировании российских удобрений, находящихся в портах Европы.